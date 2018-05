Nordkorea hat Medienberichten zufolge die für morgen geplanten Gespräche mit Südkorea abgesagt.

Als Grund dafür nannte die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA gemeinsame Militärmanöver von Südkorea und den USA. So simulierten die südkoreanische und die US-Luftwaffe mit den sogenannten Max Thunder-Übungen einen Einmarsch in den Norden. Diese stellten angesichts der zuletzt verbesserten Beziehungen zwischen dem Norden und dem Süden eine Provokation dar. Pjöngjang habe daher keine andere Wahl, als das Treffen abzusagen.



Auch die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete über die Absage des morgigen Treffens, bei dem weitere Schritte hin zu einem Friedensvertrag beraten werden sollten. Zugleich hieß es, Nordkorea drohe auch mit einer Absage des Gipfeltreffens zwischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald am 12. Juni in Singapur.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.