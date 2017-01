Medienberichte Trump will Schwiegersohn als Berater im Weißen Haus

Der designierte US-Präsident Donald Trump (dpa / picture-alliance / Albin Lohr-Jones)

Der künftige US-Präsident Trump will Medienberichten zufolge seinen Schwiegersohn Jared Kushner zu seinem Berater ernennen.

Nach Angaben des Fernsehsenders NBC und der "The New York Times" soll Kushner eine wichtige Rolle im Stab des Präsidenten spielen. Welche offizielle Funktion er einnehmen werde, sei noch unklar.



Kushner ist ein New Yorker Immobilien-Geschäftsmann. Seine wirtschaftlichen Aktivitäten könnten nach Ansicht von Kritikern zu Interessenskonflikten mit seinen politischen Aufgaben führen.