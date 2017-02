Medienberichte US-Regierung legt Berufung gegen Blockade von Einreisestopp ein

US-Präsident Donald Trump nach der Unterzeichnung des umstrittenen Einreisedekrets. (dpa / picture alliance / Pete Marovich)

Das US-Justizministerium hat bei einem Bundesgericht Einspruch gegen die Aussetzung des Einreiseverbots für Bürger aus sieben muslimischen Ländern eingelegt.

Das berichten mehrere US-Medien. Bekäme die Regierung von Präsident Trump Recht, könnte sie die Visa-Sperren sofort wieder in Kraft setzen. Sie sind im Moment aufgehoben, nachdem ein Bundesrichter in Seattle das Einreiseverbot per einstweiliger Verfügung gestoppt hatte. Trump bezeichnete den Beschluss als lächerlich und twitterte, er frage sich, wie weit es mit den USA gekommen sei, wenn ein Richter einen Reisebann aussetzen könne.



Der US-Präsident hatte vor einer Woche per Dekret die Einreise von Bürgern aus dem Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, dem Sudan und Jemen temporär verboten. Flüchtlingen wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit.