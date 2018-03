Der "Welt"-Reporter Robin Alexander erhält den diesjährigen Medienpreis Politik des Bundestags.

Er erhalte die Auszeichnung für seinen Beitrag "Das Bild, das es nicht geben sollte", teilte die Jury in Berlin mit. Der Artikel über die Entscheidung im Spätsommer 2015, Flüchtlinge aus Ungarn nach Deutschland durchreisen zu lassen, erschien am 5. März 2017 in der "Welt am Sonntag".



Für den Medienpreis nominiert waren außerdem Helene Bubrowski ("Frankfurter Allgemeine Zeitung") für ihre Recherche über die Wahlkampfkosten von Direktkandidaten für den Bundestag und die Redaktion der "Badischen Zeitung" für ihre Artikelserie über Bundestagswahlkämpfe von 1949 bis 2013.



Der Bundestag vergibt den Medienpreis seit 1993 für Beiträge, die "zu einem vertieften Verständnis parlamentarischer Arbeit beitragen". Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert.

