Der türkische Geheimdienst MIT hat einem Medienbericht zufolge angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland ausspioniert.

Wie der Norddeutsche und der Westdeutsche Rundfunk sowie die "Süddeutsche Zeitung" berichten, wurde eine Liste mit Namen im Februar dem Bundesnachrichtendienst übergeben. Neben rund 300 Personen sind darauf auch 200 Einrichtungen wie Schulen und Vereine aufgeführt, die der türkische Staat verdächtigt, den in den USA lebenden Prediger Gülen zu unterstützen.



Ein Sprecher des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen erklärte, man habe die auf der Liste aufgeführten Personen informiert. Sie seien davor gewarnt worden, in die Türkei zu reisen und Botschaften oder Konsulate zu betreten.



Der an den Recherchen beteiligte Journalist Georg Mascolo sagte im Deutschlandfunk, damit sei genau das Gegenteil von dem passiert, was der türkische Geheimdienst sich vorgestellt habe. Die Liste sei ungewöhnlich detailliert, führte Mascolo weiter aus. Es gebe auch Fotos von einzelnen Personen, die teilweise mit Überwachunsgkameras gemacht worden seien. Das Ganze sehe so aus, als sei der türkische Geheimdienst dabei, Oppositionelle auf deutschem Boden gezielt auszuspionieren.



Gülen lebt seit einigen Jahren im Exil in den USA. Der türkische Präsident Erdogan wirft ihm und seinen Anhängern vor, für den Putschversuch im vergangenen Sommer verantwortlich zu sein.