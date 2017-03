Die europäische Arzneimittel-Agentur EMA empfiehlt, die Zulassung für 300 Generika-Medikamente zurückzunehmen.

Zur Begründung verweist die Londoner Behörde auf unzuverlässige Testreihen eines Auftragsunternehmens in Indien. Bei den besagten Bioäquivalenzstudien wird nicht die Wirksamkeit eines anerkannten Wirkstoffes untersucht, sondern dessen Aufnahme im menschlichen Körper. Medikamententests in Indien stehen immer wieder in der Kritik. Vor zwei Jahren entzog die Europäische Kommission die Zulassungen für 700 Arzneimittel. Grund waren gefälschte Untersuchungen einer indischen Firma.