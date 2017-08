Mit zunehmenden Alter steigt die Gefahr von Medikamentenmissbrauch. Ältere Menschen greifen am häufigsten zu Tabletten: zur Beruhigung, um Schmerzen zu lindern oder um besser einschlafen zu können. Ob die Medikamente tatsächlich bewirken, was sie vorgeben, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Hinzu kommen die teilweise gravierenden Neben- und Wechselwirkungen.

Von den 1,5 Millionen Menschen, die medikamentenabhängig sind, sind tendenziell mehr Frauen als Männer, mehr Ältere als Jüngere betroffen. Ein hohes Suchtpotenzial besitzen vor allem Beruhigungs-, Schlaf- sowie Schmerzmittel. Kombiniert mit regelmäßigem Alkoholkonsum steigt das Risiko weiter an, erklärt Studiogast Jochen Gehrke, Chefarzt der Geriatrie an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg in Hamburg.

Studiogast:

Dr. med. Jochen Gehrke, Chefarzt der Geriatrie, Asklepios Klinik Nord-Heidberg in Hamburg

