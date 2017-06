Die EU-Kommission hat Richtlinien zum zurückhaltenden Einsatz von Antibiotika in der Medizin vorgelegt.

Gesundheitskommissar Andriukaitis sagte in Brüssel, Resistenzen gegen Antibiotika seien eine weltweit wachsende Bedrohung. Wenn man jetzt nichts dagegen unternehme, könnten sie bis zum Jahr 2050 mehr Todesfälle verursachen als Krebs. In den Empfehlungen heißt es unter anderem, Ärzte sollten Antibiotika nur dann verschreiben, wenn in einer Laboruntersuchung eine bakterielle Infektion nachgewiesen wurde. Vorbeugende Verordnungen und die Kombination mehrerer Antibiotika sollten vermieden werden.