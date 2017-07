In der Wissenschaft gibt es neue Zweifel an der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, Antibiotika-Packungen immer bis zum Schluss aufzubrauchen.

Es gebe keinerlei Beweis, dass eine kürzere Behandlung die Gefahr resistenter Bakterien vergrößere, heißt es in einer Studie im British Medical Journal. Vielmehr gebe es Anzeichen dafür, dass eine längere Antibiotika-Behandlung Resistenzen bei eigentlich harmlosen Bakterien im menschlichen Körper fördern könne. Die Mediziner von der Brighton and Sussex Medical School raten der WHO, die Empfehlungen für die Einnahme von Antibiotika zu überarbeiten.