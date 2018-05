Der Deutsche Philologenverband hat sich für eine Neuordnung des Auswahlverfahrens für Medizinstudienplätze ausgesprochen.

Die Warteliste sollte abgeschafft werden, sagte die Vorsitzende des Lehrkräfteverbandes, Lin-Klitzing, der Zeitung "Die Welt". Warten befähige nicht zu einem Studium. Der Verband schlägt unter anderem vor, medizinische Erfahrungen der Bewerber stärker zu berücksichtigen. Bisher wird ein Fünftel der Plätze für ein Medizinstudium an Bewerber mit einer Abiturnote von zuletzt 1,0 bis 1,2 vergeben. Ein weiteres Fünftel wird nach Wartezeit vergeben - im Moment sind das 14 bis 15 Semester. Die übrigen 60 Prozent der Plätze können die Hochschulen in eigenen Auswahlverfahren vergeben.



Dieses Zulassungsverfahren ist nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe jedoch teils verfassungswidrig und muss bis Ende 2019 neu geregelt werden. Die Richter hatten unter anderem damit argumentiert, dass die Abiturnote bundesweit kaum vergleichbar ist.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.