Nach Ansicht des Medizinhistorikers Robert Jütte sollte man sich in Deutschland eher Gedanken über das Problem des Antisemitismus machen als über die Beschneidung jüdischer Jungen.

Im Deutschlandfunk sagte Jütte, die latente Judenfeindschaft sei in Deutschland immer noch ein Problem. Und die sogenannte Beschneidungsdebatte unter Kinderärzten und Urologen sei längst nicht vom Tisch. Unter dem Vorwand des Kindeswohls werde hier versucht, betonte der Wissenschaftler, die Religionsfreiheit einzuschränken.



Medizinisch gebe es gewisse gesundheitliche Vorteile, die für eine Beschneidung sprächen, sagte Jütte. Als Beispiele nannte er die Aidsprävention in Afrika, und dass für Frauen nach dem Geschlechtsverkehr mit einem beschnittenen Mann ein geringeres Risiko bestehe, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken.



Robert Jütte ist Professor am Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart und hat sich in seinem jüngsten Buch "Leib und Leben im Judentum" intensiv mit der Haltung des Judentums zu Körper und Gesundheit befasst.