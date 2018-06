Nordrhein-Westfalen will als erstes Bundesland im Medizinstudium eine sogenannte Landarztquote einführen.

Mit der Quote kann der hohe Numerus Clausus umgangen werden. Knapp acht Prozent der Studienplätze sollen für Bewerber reserviert werden, die sich vertraglich verpflichten, zehn Jahre als Hausarzt in einer unterversorgten Region zu arbeiten. Man werde zum Wintersemester kommenden Jahres mit 168 Landarzt-Studienplätzen starten, kündigte Landesgesundheitsminister Laumann in Düsseldorf an.



Das Bundesverfassungsgericht hatte im Dezember eine gerechtere Studienplatzvergabe für Medizin angemahnt. Die Kriterien für die Vergabe müssen noch in einer Verordnung zum Landarztgesetz geregelt werden, die das Kabinett bereits im Entwurf beschlossen hat.



Nach Angaben Laumanns sind in einigen ländlichen Regionen schon 60 Prozent der Hausärzte über 60 Jahre alt.

