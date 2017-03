Bund und Länder haben sich auf eine grundlegende Reform des Medizinstudiums geeinigt.

Bundesgesundheitsminister Gröhe sagte nach einem Treffen in Berlin, Ziele seien mehr Praxisbezug und eine Stärkung der Allgemeinmedizin. Dies sei gerade mit Blick auf die Versorgung im ländlichen Raum von großer Bedeutung. Vereinbart wurde zudem, das Zulassungsverfahren für Medizin an Hochschulen zu ändern und auch soziale und kommunikative Kompetenzen sowie Berufserfahrung zu berücksichtigen. Die Länder erhalten die Möglichkeit, bis zu 10 Prozent der Medizinstudienplätze an Bewerber zu vergeben, die sich verpflichten, für bis zu zehn Jahre in unterversorgten ländlichen Regionen tätig zu sein.