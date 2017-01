Medizintechnik Berührungslose Bildschirme für die Intensivstation

Bloß nicht anfassen: Touchscreens und Tastaturen sind Brutstätten für Keime. Das ist vor allem in Krankenhäusern ein Problem. Wissenschaftler des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts in Berlin tüfteln deshalb an einem berührungslosen Bildschirm, der durch Gesten und Sprache gesteuert wird.

Von Jochen Steiner