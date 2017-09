Mehr als nur ein Modetrend Männer und ihre Bärte

Ob in Fußgängerzonen oder in der Straßenbahn, in Cafés oder Restaurants - wer genau hinschaut, der stellt fest: Immer mehr Männer tragen Bart. Und es sind längst nicht mehr nur diejenigen, die man als "Hipster" bezeichnet, die es im Gesicht sprießen lassen. Auch Männer, die täglich einen Anzug tragen, entscheiden sich zunehmend gegen die Rasur.

Von Wolf Renschke