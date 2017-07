In Deutschland ist im ersten Halbjahr wieder mehr Falschgeld entdeckt worden.

Wie die Bundesbank in Frankfurt am Main mitteilte, wurden fast 40.000 gefälschte Geldscheine im Wert von 2,2 Millionen Euro aus dem Verkehr gezogen. Im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2016 sei dies ein Anstieg von knapp neun Prozent. Fast zwei Drittel der falschen Scheine sind demnach nachgemachte 50-Euro-Noten. Die Bundesbank rechnet hier allerdings mit einem Rückgang, da seit Frühjahr ein neuer 50-Euro-Schein in Umlauf ist.



Anders als in Deutschland wurden weltweit weniger sogenannte Euro-Blüten gefunden. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank waren es sechs Prozent weniger als in der zweiten Jahreshälfte 2016.