Mehr politisches Engagement im Quartier In sozialen Brennpunkten soll Demokratie spielerisch erlernt werden

In Duisburg-Marxloh liegt die Wahlbeteiligung bei rund 20 Prozent. Doch auch bei vielen anderen Bürgerinnen und Bürgern im Land ist das Vertrauen in Parteien und in die Demokratie stark gesunken. Anlass für die Landeszentrale für politische Bildung, in NRW eine Demokratietour zu starten.

Eine Sendung von Bettina Köster und Jürgen Wiebicke (Moderation)