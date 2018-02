Bundeskanzlerin Merkel will in einer neuen Regierung zusätzliche Steuereinnahmen vor allem für Investitionen in die Digitalisierung nutzen.

Es gehe um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands, sagte Merkel nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin. Konkret sollen die Schulen besser mit digitalen Geräten und schnellen Internetanschlüssen ausgestattet werden. Weitere Gelder sind für die Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik vorgesehen. - Union und SPD haben in ihrem Sondierungspapier bislang Mehrausgaben von rund 46 Milliarden Euro veranschlagt. Merkel sagte dazu, angesichts der starken Konjunktur rechne sie mit zusätzlichen Spielräumen.



Zuvor hatten die Ministerpräsidenten ihre Entscheidung über die Zukunft der Online-Auftritte von ARD, ZDF und Deutschlandradio verschoben. Offen sind bestimmte Formulierungen für das Textangebot im Netz und die Verweildauer von Online-Angeboten. Die Zeitungs- und Zeitschriftenverleger verlangen eine deutliche Einschränkung für presseähnliche Angebote.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.