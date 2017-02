Mehrfachidentitäten Gericht verurteilt Sudanesen zu Bewährungsstrafe

Das Amtsgericht Hannover hat einen Asylbeweber wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. (dpa-Bildfunk / Julian Stratenschulte)

Das Amtsgericht Hannover hat einen Asylbeweber wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt.

Der Mann aus dem Sudan hatte gestanden, mit sieben verschiedenen Identitäten in unterschiedlichen Städten zu Unrecht knapp 22.000 Euro erhalten zu haben. Es war der erste Prozess in Niedersachsen seit dem Bekanntwerden von mehr als 300 Verdachtsfällen, in denen sich Flüchtlinge mithilfe mehrerer Identitäten Sozialleistungen erschlichen haben sollen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt.