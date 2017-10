Angesichts eines massiven Steuerbetrugs will die EU-Kommission das Mehrwertsteuersystem in Europa reformieren.

Der zuständige Kommissar Moscovici stellte die Gesetzesinitiative in Brüssel vor. Geplant sei, die Befreiung von der Mehrwertsteuer für grenzüberschreitenden Handel zwischen Firmen in unterschiedlichen EU-Staaten aufzuheben. Künftig sollten die Behörden des Ursprungslandes die Abgabe erheben, dabei aber den Mehrwertsteuersatz des Ziellandes berechnen und die Summe dorthin überweisen.



Nach Angaben der EU-Kommission gehen den Mitgliedsstaaten derzeit Steuereinnahmen von etwa 50 Milliarden Euro jährlich durch Betrug verloren. Dabei kaufen Firmen Waren in einem anderen Land, ohne dass Mehrwertsteuer berechnet wird. Werden die Waren dann weiterverkauft, schlagen die Betrüger die Mehrwertsteuer auf den Preis auf. Anstatt die Summe an die Behörden abzuführen, kassieren die Firmen sie als Zusatzgewinn. Zum Teil werden dafür Scheinfirmen eingesetzt.