Mein Name ist Ildikó von Kürthy und - keine Ahnung – ich werd‘ jetzt was gefragt und werde Rede und Antwort stehen – so gut es mir möglich ist.

Also, meine Klassiker sind: erstens meine Heimatstadt Aachen, zweitens eine unglaublich hässliche, kopfkissengroße Stoffmaus. Sie heißt Rosalinde. Sie ist für mich das Symbol von Heimat und Abenteuer gleichzeitig und ich benutze sie seither lange als Kopfkissen.

Krise durch Hausstauballergie

Dann gab es eine Krise zwischen uns beiden, denn ich bekam eine Hausstauballergie und musste sie dann leider ins Regal verstoßen, wo sie seither sitzt, und ich ruhe auf Kopfkissen, die antiallergen sind oder so was.

Ich liebe sie sehr. Ich würde sie aus jedem brennenden Haus retten, und ich habe sie auch schon vehement gegen die heimtückischen Entsorgungsversuche diverser Ehemänner und Mitbewohner verteidigt. Rosalinde: eine unheimlich hässliche, kopfkissengroße Stoffmaus. Rosalinde ist ein Klassiker, und sie wird mich hoffentlich – wahrscheinlich sogar bis in die Kiste begleiten.