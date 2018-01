Wenn Medien Fehler passieren, können sie in Foren und Online-Netzwerken mit kritischen und teils gehässigen Kommentaren rechnen. Als Reaktion auf einen aktuellen Fall teilen nun Journalisten unter #MeinGroessterFail Pannen aus ihrem Berufsleben.

Ausgangspunkt ist ein Kommentar in der Dorstener Zeitung zu den Designfehlern in Computer-Chips. Dort heißt es unter anderem, Firmen versuchten lediglich, die Lücke mit Software-Updates zu stopfen. Und weiter: "Das Design der Chips müsste für die Behebung verändert werden. Für den Designer undenkbar. Das Aussehen geht scheinbar vor Sicherheit". Ein Screenshot des Kommentars verbreitete sich im Netz - unter anderem mit Bemerkungen wie dieser: "Wow, die haben hier ja richtig Ahnung bei der Dorstener Zeitung. :D Chip-Design hat auch richtig viel mit dem Aussehen zu tun..."



Für den Journalisten Roland Grün war das die Motivation für die Aktion #MeinGroessterFail bei Twitter. Er schrieb auf der Plattform: "Mir tut vor allem die Kollegin leid, die jetzt wie Karla Doof dargestellt wird." Es seien aber vor allem die Strukturen in den Redaktionen, die zu solchen Fehlern führten. Zudem machten alle Journalisten Fehler. Grün rief daher Kolleginnen und Kollegen dazu auf, bei Twitter ihre Pannen und Fehler zu präsentieren.



Mitgemacht haben inzwischen viele Medienschaffende von Zeitungen, Radio- und Fernsehsendern und Online-Medien. Der Hashtag #MeinGroessterFail schaffte es zeitweise sogar in die Deutschland-Trends bei Twitter.



Unter anderem veröffentlichte die frühere Spiegel-Online-Mitarbeiterin Annett Meiritz eine Überschrift aus dem Jahr 2011, in der es hieß "US-Militär soll Obama auf See bestattet haben". Gemeint war aber Osama Bin Laden.



Froben Homburger ist Nachrichtenchef bei der Deutschen Presse-Agentur. Er schrieb bei Twitter unter #MeinGroessterFail:

"In den 90er Jahren wollte ich als AP-Redakteur meine persönlichen Notizen zu einem Interview mit dem damaligen Gesundheitsminister Seehofer mitsamt allen nicht autorisierten Zitaten intern zwischenspeichern. Stattdessen drückte ich auf den Sendeknopf."



Der Journalist Sebastian Pertsch twitterte:

"In den Anfangstagen meiner Radiokarriere die Nachricht verlesen, in Süd-Frankreich hätte die Polizei eine Atombombe der ETA gefunden."



Martin Jungfer leitet das Audience Management bei der Neuen Zürcher Zeitung. Er verweist auf einen Fauxpas aus seiner Ausbildung:

"Volontär in #Herzogenaurach im Jahr 2000. 100. Geburtstag von Adi Dassler. Eine komplette Seite Text und Fotos zur Feier bei Adidas von mir im Blatt. Und ich schreibe, dass „Rudolf Dassler“ gefeiert wurde. #MeinGroessterFail"



Die Aktion sorgt nicht nur bei Journalisten für Aufmerksamkeit. Der Anwalt Paul Lambertz twitterte zum Beispiel: "Finde ich gut, solche Ehrlichkeit würde uns Juristen auch gut stehen." Das würde den Politikern noch besser stehen, kommentierte ein weiterer Nutzer. Es ist also durchaus denkbar, dass sich der Hashtag auch unter weiteren Berufsgruppen verbreitet.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.