Papst Franziskus hat das Engagement des verstorbenen Kardinals Meisner für die Menschen hervorgehoben.

In einem Kondolenztelegramm an den Erzbischof von Köln, Woelki, würdigte Franziskus Meisners treuen und unerschrockenen Einsatz in Ost und West. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, erklärte in Bonn, Meisners Frömmigkeit und seine theologische Argumentation hätten ihn immer beeindruckt. Er sei ein mutiger Kämpfer gewesen, der bereit gewesen sei, öffentlich anzuecken. Meisner vertrat in Fragen der Abtreibung oder des Zölibats streng konservative Positionen.



Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Müller, betonte, Meisner habe als Bischof über die Mauer hinweg Kontakte in den Osten der Stadt aufrechterhalten. Das verdiene großen Respekt. - Der frühere Erzbischof war heute im Alter von 83 Jahren gestorben.