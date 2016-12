Im Institut für Inklusive Bildung in Kiel wird genau das praktiziert. Schleswig-Holstein ist damit bundesweit Vorreiter. Menschen mit Behinderung werden hier fit gemacht, um selbst Seminare zum Thema Inklusion zu geben. Sie unterrichten an Hochschulen angehende Lehrer und Sozialarbeiter über ihre Lebenswelt, ihren Alltag. Dadurch bekommen Studierende schon früh Kontakt zu Menschen mit Behinderungen, lernen ihre jeweiligen Fähigkeiten und Blickwinkel kennen.

Auch die Ausstellung "Touchdown" in der Bundeskunsthalle in Bonn folgt dieser Idee: In der ersten Ausstellung mit und über Menschen mit Down-Syndrom begibt sich der Besucher gemeinsam mit ihnen auf eine kulturhistorische und experimentelle Spurensuche in die Vergangenheit und Gegenwart von Menschen mit Down-Syndrom.

Wie verändert sich durch diese Begegnung auf Augenhöhe der Blick auf Menschen mit Behinderung? Was können wir voneinander lernen?

Gesprächsgäste:

Samuel Wunsch , Bildungsfachkraft, Institut für Inklusive Bildung, Kiel

, Bildungsfachkraft, Institut für Inklusive Bildung, Kiel Dr. Jan Wulf-Schnabel , Geschäftsführer Institut für Inklusive Bildung an der Universität Kiel

, Geschäftsführer Institut für Inklusive Bildung an der Universität Kiel Henriette Pleiger , Ausstellungsleiterin Bundeskunsthalle Bonn

, Ausstellungsleiterin Bundeskunsthalle Bonn Prof. Dr. Kirsten Diehl, Institut für Sonderpädagogik Europa-Universität Flensburg

