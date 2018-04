Nordkorea wehrt sich gegen einen US-amerikanischen Bericht, der die Menschenrechtslage in dem Land kritisiert.

In einem Kommentar der amtlichen staatlichen Nachrichtenagentur KCNA heißt es, die Vorwürfe seien lächerlich. Die USA seien selbst eine Brutstätte von Menschenrechtsverletzungen, Waffengewalt und aller Art von Unrecht und Entrechtung. Nordkorea wirft der amerikanischen Regierung weiter vor, Ziel der Anschuldigungen sei es, einen Vorwand für politische, militärische und wirtschaftliche Aggression zu schaffen.



Die US-Regierung hatte ihren Bericht in der vergangenen Woche veröffentlicht und Nordkorea darin ungeheuerliche Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Die Bürger in dem kommunistischen, international isolierten Land würden systematisch überwacht, und es fänden öffentliche Hinrichtungen statt.

