Das Kinderhilfswerk Terre des hommes fordert deutsche Unternehmen auf, bei der Produktion im Ausland stärker gegen Wasserverschmutzung vorzugehen.

Die Organisation erklärte in Osnabrück, Unternehmen müssten bei ihren globalen Zulieferern auf die Einhaltung hoher Umweltstandards achten. Dies sei umso wichtiger in Ländern, in denen die Regierung dies nicht vorschreibe. Nach Berechnungen von Terre des hommes sterben in den Entwicklungsländern jeden Tag 1.500 Kinder unter fünf Jahren an Durchfallerkrankungen. Die Ursache sei in den meisten Fällen verunreinigtes Wasser.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.