In Genf beginnen heute Beratungen über einen Haftungszwang international tätiger Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen.

Langfristig strebt der Menschenrechtsrat ein ein globales Abkommen an. Deutschland müsse bei den Gesprächen mehr Verantwortung zum weltweiten Schutz von Bürgern und Belegschaften übernehmen, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Umweltschutzorganisation BUND, Stolper, dem Evangelischen Pressedienst. Die Bundesregierung müsse zeigen, dass sie soziale und umweltbezogene Menschenrechte auch in armen Ländern ernst nehme.Bislang hätten internationale Wirtschaftsverträge einseitig die Rechte global operierender Unternehmen ausgeweitet. Nun müssten Menschen in Entwicklungsländern, die etwa durch europäische Konzerne geschädigt werden, die Möglichkeit haben, in den Heimatstaaten der Firmen auf Schadensersatz zu klagen.