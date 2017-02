Menschenrechtsbeauftragte Kofler fordert Stopp von Abschiebungen nach Afghanistan

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, SPD (dpa / picture-alliance / Armin Weigel)

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, fordert einen Stopp der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan.

Nicht die Lage in Afghanistan habe sich verändert, sondern die innenpolitische Diskussion in Deutschland, sagte die SPD-Politikerin der "Passauer Neuen Presse". Dies dürfe aber nicht auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden. Vielmehr seien neue Ansätze in der Integrationspolitik gefordert. Vor diesem Hintergrund sollten alle Abschiebungen nach Afghanistan sofort gestoppt werden, meinte Kofler.



Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten, weil sich in weiten Teilen des Landes Regierungstruppen und radikalislamische Taliban bekämpfen. Immer wieder gibt es Anschläge mit vielen Toten. Schleswig-Holstein hat deshalb einen Abschiebestopp erlassen.