Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Beschwerde des rechtsradikalen Attentäters Breivik als unzulässig abgewiesen.

Die Richter in Straßburg entschieden, die Haftbedingungen des Norwegers stellten keine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention dar. Breivik hatte argumentiert, seine Unterbringung in einem Hochsicherheitsgefängnis sei unmenschlich. Der Attentäter hatte 2011 acht Menschen bei einem Bombenanschlag in Oslo getötet und anschließend auf der Insel Utöya 69 weitere erschossen.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.