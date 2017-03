Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das Erbrecht für nichteheliche Kinder gestärkt.

Die Straßburger Richter gaben zwei Klägern Recht, die in Deutschland vergeblich durch alle Instanzen bis hin zum Bundesverfassungsgericht gezogen waren. Die deutsche Justiz hatte ihnen das Recht verweigert, von ihren ledigen Vätern zu erben, und dies mit einer früher geltenden Stichtagsregelung begründet. Danach hatten uneheliche Kinder, die noch vor Inkrafttreten des Grundgesetzes am 1. Juli 1949 geboren worden waren, keinen Anspruch auf das Erbe des Vaters. Nach dem Urteil des Menschenrechtsgerichtshofs stellte dies einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot sowie gegen das Grundrecht auf Schutz des Eigentums dar.



Dies gelte auch für eine inzwischen geänderte Stichtagsregelung. Erst im Februar hatte eine deutsche Klägerin in einem ähnlichen Fall in Straßburg Recht bekommen.