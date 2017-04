Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wirft Russland schwere Versäumnisse im Umgang mit der Geiselnahme von Beslan vor.

Die Richter in Straßburg verurteilten die Regierung zur Zahlung von umgerechnet drei Millionen Euro an Angehörige von Opfern und Überlebende des Massakers. Zur Begründung hieß es, die Sicherheitskräfte hätten die Stürmung der Schule unzureichend vorbereitet und dann unverhältnismäßige Gewalt angewendet.



Bei dem Terrorangriff im Süden Russlands waren im Jahr 2004 mehr als 330 Menschen getötet worden. Schwer bewaffnete tschetschenische Islamisten hatten mehr als 1.100 Geiseln genommen. Sicherheitskräfte lieferten sich ein stundenlanges Feuergefecht mit den Terroristen. Mehr als 400 russische Bürger hatten die Regierung deswegen in Straßburg verklagt.



Beschwerde-Nr. 26562/07 u.a.