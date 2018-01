Eine ehemalige Mitarbeiterin eines Facebook-Löschteams hat sich im Süddeutsche Magazin über ihre zum Teil verstörende Arbeit geäußert.

Die Frau hatte im vergangenen Jahr als sogenannte Content Moderatorin bei einer Berliner Agentur gearbeitet und aufgrund der hohen Arbeitsbelastung bereits nach drei Monaten gekündigt. Mehrere hundert Bilder habe sie am Tag ansehen und löschen müssen, darunter zahlreiche Fotos und Videos von Enthauptungen, Unfällen oder Selbstverstümmelungen, berichtete sie. Am schlimmsten seien Bilder gewesen, bei denen sie unwillkürlich Empathie habe entwickeln müssen, wie etwa Szenen, in denen Kinder oder Tiere missbraucht oder gefoltert werden. Die Grausamkeit sei ihr nach kurzer Zeit allgegenwärtig erschienen, und sie habe kaum noch eine die innere Distanz zu ihrer Arbeit wahren können.



Die ehemalige Mitarbeiterin kritisiert vor allem die schiere Masse abzuarbeitender Postings pro Mitarbeiter und die automatisierte Arbeitsweise. Pro Tag habe sie im Schnitt über 1.300 Meldungen entscheiden müssen, mit nur wenigen Sekunden Zeit für jeden einzelnen Fall. So sei der fordernde Entscheidungsprozess zu einem reinen Reagieren innerhalb eines genau vorgegebenen Systems geworden, ohne Raum für menschliches Ermessen oder Intuition. Bei den meisten Meldungen sei es nicht die Äußerung unerwünschter Meinungen gegangen, sondern um Gewalt auf Fotos oder in Videos.



Ihr Arbeitgeber habe zwar eine psychologische Einzelbetreuung angeboten, aber keine Möglichkeit, sich mit Kollegen über das Erlebte auszutauschen. Viele Mitarbeiter sorgten sich über die Spätfolgen der Arbeit im ständigen Kontakt mit menschlicher Grausamkeit.



Seit Anfang Januar gilt in Deutschland das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das die Betreiber sozialer Netzwerke verplichtet, Hassbotschaften und Falschmeldungen aus dem Netz zu tilgen. Vielfach beauftragen diese externe Agenturen mit dieser Aufgabe.

