Mercedes ruft wegen technischer Fehler im Airbag-System weltweit gut eine Million Fahrzeuge zurück.

Darunter seien 400.000 Fahrzeuge in Großbritannien und mehrere Hunderttausend in Deutschland, erklärte ein Unternehmenssprecher. Die Zeitschrift "Auto Motor Sport" hatte zuvor über die Rückruf-Aktion berichtet. Bei

den Fahrzeugen sei es in seltenen Fällen möglich, dass sich die Airbags grundlos lösten. Es handele sich um zahlreiche Serien, deren Modelle zwischen November 2011 und Juli 2017 verkauft worden seien.