Daimler-Benz hat wegen technischer Probleme im Airbag-System weltweit eine Rückrufaktion gestartet.

Betroffen seien gut eine Million Mercedes-Fahrzeuge, darunter 400.000 in Großbritannien und mehrere hunderttausend in Deutschland, erklärte ein Unternehmenssprecher. Durch einen technischen Fehler könne in seltenen Fällen der Airbag grundlos ausgelöst werden. Es handele sich um Autos der verschiedensten Klassen, die zwischen November 2011 und Juli 2017 verkauft worden seien.