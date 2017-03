Der Freistaat Bayern will den Senegal dabei unterstützen, die Menschen von einer Flucht nach Europa abzuhalten.

Man wolle die Hoffnung auf eine bessere Zukunft in dem westafrikanischen Land stärken, sagte die bayerische Europaministerin Merk nach einem Treffen mit Präsident Sall in Dakar. Im vergangenen Jahr hatte Bayern ein Sonderprogramm zur Bekämpfung von Fluchtursachen im Umfang von 20 Millionen Euro beschlossen.



Der Senegal gilt als sicherer Herkunftsstaat. Das bedeutet, dass Flüchtlinge aus diesem Land kaum Chancen haben, in Deutschland Asyl zu bekommen.