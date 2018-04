Der Besuch von Bundeskanzlerin Merkel bei US-Präsident Trump hat in Deutschland zurückhaltende Reaktionen ausgelöst.

Der FDP-Außenpolitiker Graf Lambsdorff sagte im NDR-Hörfunk, es sei bedauerlich, dass es beim Handelsstreit oder beim Atomabkommen mit dem Iran keine Fortschritte gegeben habe. Der CSU-Europapolitiker Weber hob die gute Atmosphäre beim Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem US-Präsidenten hervor. Am Schlus komme es aber auf Entscheidungen an, sagte Weber im Deutschlandfunk.



Beim Treffen mit Merkel in Washington hatte Trump seine Kritik am Atomabkommen mit dem Iran bekräftigt. Merkel betonte, sie sei dagegen, den Vertrag zu kündigen. Der US-Präsident machte zudem keine Aussagen darüber, ob die EU-Staaten damit rechnen können, dauerhaft von den Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminium ausgenommen zu werden.

