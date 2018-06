Bundeskanzlerin Merkel hat Versäumnisse beim Klimaschutz in Deutschland eingeräumt. Die CDU-Vorsitzende sagte beim Petersberger Klimadialog in Berlin: "Wir in Deutschland müssen zugeben, dass wir besser werden müssen."

Dies gelte für alle Bereiche. Das große Sorgenkind sei der Verkehrssektor, betonte Merkel. Auch um die Landwirtschaft werde es noch Streit geben.



Gestern hatte Bundesumweltministerin Schulze zur Eröffnung des Petersberger Klimadialogs erklärt, dass Deutschland das Ziel, bis 2020 den Ausstoß von Treibhausgas um 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken, klar verfehlen wird. Der zweitägige informelle Austausch, an dem unter anderem Russland, China und Indien teilnahmen, stand unter dem Motto "Just Transition" ("Gerechter Wandel").



Umweltschutzorganisationen und Oppositionspolitiker warfen der Bundeskanzlerin vor, den Klimaschutz selbst zu wenig voranzubringen. Der Vorsitzende des BUND, Weiger, sagte, Visionen oder konkrete Pläne habe Merkel nicht geliefert. Ein Greenpeace-Vertreter erklärte, Merkels Warnung vor dem Nichtstun sei nur dann etwas wert, wenn sie selbst endlich handele. Der Deutsche Naturschutzring und die Klima-Allianz forderten Merkel auf, im Klimaschutz enger mit Frankreich zusammenzuarbeiten. Ähnlich äußerte sich die Grünen-Chefin Baerbock. Der Linken-Abgeordnete Beutin kritisierte Merkels Rede als lustlos, inhaltsleer und planlos.

