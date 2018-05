Deutschland und China wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter ausbauen.

Das bekräftigten der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang und Bundeskanzlerin Merkel nach einem Treffen in Peking. So werde unter anderem eine engere Kooperation im High-Tech-Bereich angestrebt. Li versprach zudem, den Marktzugang für Banken, Versicherer und Finanzdienstleister Schritt für Schritt weiter zu öffnen. Die Kanzlerin hatte zuvor auf gleiche Rechte für deutsche und chinesische Firmen gepocht. Beide Politiker betonten vor dem Hintergrund globaler Handelskonflikte, am freien Welthandel festhalten zu wollen.



Am Nachmittag wird die Bundeskanzlerin von Präsident Xi Jinping empfangen. Merkel wird auf ihrer zweitägigen Chinareise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Es sind aber auch Treffen mit Künstlern und Wissenschaftlern geplant.

