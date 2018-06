Bundeskanzlerin Merkel ist zu einer zweitägigen Reise nach Jordanien und in den Libanon aufgebrochen.

Im Mittelpunkt des Besuches soll die Situation der Flüchtlinge vor Ort stehen, so auch bei dem für heute geplanten Gespräch mit dem jordanischen König Abdullah dem Zweiten. Deutschland unterstützt Jordanien bei der Unterbringung und Versorgung von fast 700.000 Kriegsflüchtlingen aus dem Nachbarland Syrien. Mit einer Verbesserung der Lage syrischer Migranten in den Ländern der Region will die Kanzlerin verhindern, dass sich die Menschen in Richtung Europa auf den Weg machen.



Geplant ist außerdem ein Treffen mit Bundeswehrsoldaten, die in Jordanien stationiert sind.

