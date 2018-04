Das zweite Treffen zwischen US-Präsident Trump und Bundeskanzlerin Merkel hat in einer deutlich freundlicheren Atmosphäre stattgefunden als jenes vor einem Jahr. Trump erwies sich diesmal als geradezu galanter Gastgeber - formulierte zugleich aber Forderungen an Deutschland.

Trump und Merkel begrüßten sich mit Wangenküssen - vor einem Jahr war der Empfang noch weitaus kühler ausgefallen. Auch verbal war Trump ein höflicher Gastgeber: Er sagte zu Beginn der Gespräche im Oval Offfice, er habe zu Merkel eine "wirklich großartige Beziehung". Dies sei so auch "gleich von Anfang an gewesen", was jedoch nicht alle verstanden hätten. Trump bezeichnete die Kanzlerin als "außergewöhnliche Frau", nannte sie Angela und gratulierte ihr zu ihrem Wahlsieg.



Dies hielt Trump jedoch nicht davon ab, in einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Gespräch Deutschland erneut aufzufordern, mindestens zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Die Europäer sollten angemessen für ihre Sicherheit sorgen, sagte Trump. Er hoffe, dass jeder Nato-Partner dieses Ziel erreiche.



Im Handelsstreit brachte das Treffen keine Fortschritte. Er wolle einen fairen, auf dem Grundsatz der Gegenseitigkeit beruhenden Warenaustausch, sagte Trump. Man müsse darüber sprechen, wie Hindernisse für US-Exporte nach Europa aus dem Weg geräumt werden könnten. Auch Merkel sprach sich für einen fairen Handel aus und zeigte sich offen für bilaterale Verträge. Ungeklärt blieb die Frage, ob die USA Anfang Mai die Ausnahmen für Importzölle auf Stahl- und Aluminium aus der EU beenden.



In der Iran-Frage bekräftige der US-Präsident seinen harten Kurs gegenüber Teheran. Das Regime dürfe nicht einmal in die Nähe einer Atomwaffe kommen. Merkel betonte, das Atomabkommen mit dem Iran sei ein erster Schritt. Es gelte, über die Dauer des Vertrags hinaus Verlässlichkeit zu schaffen.



Merkel reiste anschließend nach Deutschland zurück.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.