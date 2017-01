Merkel Bundestagswahl mit den Themen Sicherheit und Wohlstand gewinnen

Bundeskanzlerin Merkel benennt die Themen, mit denen sie bei der Bundestagswahl punkten will. (picture-alliance / dpa / Michael Kappeler)

CDU-Chefin Merkel will im Bundestagswahlkampf mit den Themen Sicherheit und Wohlstand punkten.

Man müsse den Bürgern zeigen, dass man Lösungen für ihre Themen anbiete, sagte Merkel zum Abschluss einer zweitägigen Klausur ihrer Partei im saarländischen Perl. Dies werde sich positiv im Wahlergebnis niederschlagen. Zugleich zeigte sich die Kanzlerin zuversichtlich, dass es trotz des ungelösten Streits mit der CSU über eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen einen gemeinsamen Wahlkampf geben werde. Bei ihrem Treffen verabschiedete die CDU-Spitze ein Papier, in dem es heißt, es sei die oberste Pflicht des Staates, die Menschen in Deutschland zu schützen und Sicherheit in Freiheit zu gewährleisten.