Bundeskanzlerin Merkel hat gefordert, sexuelle Gewalt gegen Frauen in Krisenstaaten zu verfolgen und zu ahnden.

Ohne die Bestrafung der Täter sei keine Stabilisierung der Lage in diesen Ländern möglich, sagte Merkel bei einer Konferenz der Unionsfraktion zum Thema "Vergewaltigung als Kriegswaffe". Jeder Fall sei widerwärtig und eine menschliche Tragödie. Merkel erinnerte an die Entführung hunderter Schülerinnen durch die Islamistengruppe Boko Haram in Nigeria und die Vergewaltigungen durch die Terrormiliz IS in Syrien und im Irak. Deutschland unterstütze sowohl die Aufarbeitung der Verbrechen als auch die Verfolgung der Täter.