Erstmals hat sich Bundeskanzlerin Merkel heute im Bundestag den Fragen der Abgeordneten gestellt.

Sie kam damit einer Vereinbarung im Koalitionsvertrag von Union und SPD nach. Zu Beginn äußerte sie sich zum anstehenden G7-Gipfel am Freitag und Samstag in Kanada. Merkel betonte, wegen der aktuellen Differenzen in der Gruppe sei mit heftigen Diskussionen zu rechnen. Streitpunkte seien etwa das Ausscheiden der USA aus dem Klimaabkommen, die amerikanische Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran sowie die von Washington verhängten Zölle auf Aluminium und Stahl.



Merkel beantwortete insgesamt 30 Fragen, auch zu anderen Themen. Auf die Wortmeldung eines AfD-Politikers zur Flüchtlingspolitik erklärte sie beispielsweise, dass die Bundesregierung im Jahr 2015 in einer Ausnahmesituation verantwortlich gehandelt habe. Ausdrücklich lobte sie in diesem Zusammenhang die Arbeit des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.



Kanzlerin Merkel ist künftig dreimal im Jahr zur Teilnahme an einer solchen Fragerunde verpflichtet und soll sich darüber hinaus den Fragen der Abgeordneten stellen, wenn dies mindestens 25 Prozent von ihnen fordern.



In Großbritannien sind solche Befragungen der Regierungschefs beziehungsweise -chefinnen seit langem Usus und gefürchtet (Audio-Link). David Cameron nannte sie einmal einen "Albtraum" und verglich sie mit dem Zirkus im Alten Rom.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.