Bundeskanzlerin Merkel hat an die in Deutschland lebenden Türken appelliert, innertürkische Konflikte nicht hierzulande auszutragen.

Türken mit deutscher Staatsbürgerschaft oder jene, die schon lange hier lebten, trügen zum Wohlstand und zum guten Zusammenleben bei, sagte sie in einer Regierungserklärung im Bundestag. Merkel räumte im Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei tiefgreifende Differenzen ein. Nazi-Vergleiche könnten aber nicht ernsthaft kommentiert werden. Bundestagspräsident Lammert sagte, wer solche Vergleiche ziehe, disqualifiziere sich selbst. Der Fraktionschef der Linkspartei, Bartsch, forderte Merkel auf, gemeinsam mit den europäischen Staats- und Regierungschefs Kritik an Ankara zu üben.



Unter anderem Präsident Erdogan hatte nach der Absage von Wahlkampfreden einiger Minister von Methoden wie in der Nazi-Zeit gesprochen.