Bundeskanzlerin Merkel hat eine entschlossenere Haltung gegenüber dem Iran gefordert.

Man sehe 'aggressive Tendenzen' Teherans, sagte Merkel nach einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah in Amman. Diese müssten nicht nur zur Sprache gebracht werden, sondern es seien Lösungen nötig. Merkel bezog sich auf die Rolle des Iran in Syrien und im Jemen. Zugleich versicherte sie, dass die Europäer am Atomabkommen mit dem Iran festhalten wollen.



Die Kanzlerin würdigte Jordaniens Engagement bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Sie sagte dem Land einen Kredit in Höhe von hundert Millionen US-Dollar zu. Damit sollten die vom Internationalen Währungsfonds verlangten Reformbemühungen unterstützt werden.

