Die Politologin Guérot hat sich von Bundeskanzlerin Merkel auf dem Weltwirtschaftsforum klarere Aussagen erhofft.

Sie sagte im Deutschlandfunk, Merkels Rede sei zwar ein starkes Plädoyer gewesen, habe aber keine konkreten Forderungen enthalten - etwa zu der Frage, was man international gegen Abschottung tun könne. Guérot hat unter anderem den Thinktank "European Democracy Lab" in Berlin gegründet.



Im Interview betonte sie, in Davos habe sich zwar mit Merkel, Frankreichs Präsident Macron, Italiens Regierungschef Gentiloni und Kanadas Premierminister Trudeau eine Viererriege für ein offenes politisches und wirtschaftliches System positioniert. Nur habe bei Merkel gefehlt, das auch einmal durchzudeklinieren. Gerade bei den Themen Eurozone und Bankenunion hätte es viele Punkte geben können, um zu sagen, wie man handeln wolle. Letzlich bleibe auch Europa selbst in der Realität ein wenig hinter den politischen Ambitionen zurück, betonte Guérot.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.