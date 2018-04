Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Beyer, erhofft sich von dem Treffen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump eine Lösung im Handelskonflikt.

Bei dem Besuch in Washington müsse deutlich gemacht werden, welche Auswirkungen Protektionismus habe - zum Beispiel auf die Arbeitsplätze, sagte Beyer im Deutschlandfunk. Weder die USA noch Europa würden gewinnen, wenn Handelsmauern aufgebaut würden. Die große Herausforderung werde sein, den Zugang zum US-Präsidenten zu finden, das müsse gelingen in relativ einfacher Sprache. Problematische Themen müssten auf Jahre angegangen werden, damit es auch in Zukunft Lösungen gebe.



Der CDU-Wirtschaftsrat erwartet von der USA-Reise der Kanzlerin eine Weichenstellung in der internationalen Handelspolitik. Man brauche ein umfassendes Abkommen, das der Welthandelsorganisation standhalte, sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrates, Steiger, der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf.



Trump hat Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängt. Neben anderen Handelspartnern ist die EU vorläufig davon ausgenommen. Dies gilt allerdings nur bis zum 1. Mai. Merkel reist am Nachmittag nach Washington.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.