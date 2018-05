Merkel in Peking

Deutschland und China wollen ihre Zusammenarbeit trotz bestehender Meinungsunterschiede beim Marktzugang für Unternehmen weiter vertiefen.

Bundeskanzlerin Merkel sagte bei einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking, beide Länder seien wichtige Handelspartner füreinander. Die bisherige Zusammenarbeit sei ein gutes Fundament für die weiteren Beziehungen.



Am Vormittag hatte die Bundeskanzlerin mit Ministerpräsident Li Keqiang eine verstärkte Kooperation im High-Tech-Bereich und anderen zukunftsträchtigen Wirtschaftszweigen vereinbart. Li sagte zu, die Investitionsbedingungen für deutsche Unternehmen im Land zu verbessern. Außerdem werde nach dem Güterbereich auch der Marktzugang für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister erweitert. Vor dem Hintergrund globaler Handelskonflikte bekräftigten beide Politiker, am freien Welthandel festhalten zu wollen.

