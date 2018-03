Europa braucht nach den Worten von Bundeskanzlerin Merkel eine gemeinsame Agenda.

Die Kanzlerin sagte bei ihrem Antrittsbesuch in Warschau, an einigen Stellen müsse man noch besser werden. Europa müsse seine Anliegen weltweit zusammen vorbringen - etwa gegenüber China und Russland. Regierungssprecher Seibert twitterte am Abend, der Besuch in Polen sei der Kanzlerin sehr wichtig gewesen, und man wolle die guten nachbarschaftlichen Beziehungen pflegen und stärken.



Polens Ministerpräsident Morawiecki verteidigte die Justizreformen in seinem Land, die zum Streit mit der EU-Kommission geführt hatten. Er betonte, die Neuerungen seien notwendig und trügen zur Unabhängigkeit und Objektivität des Justizwesens bei. Die EU-Kommission hat wegen der umstrittenen Reformen ein Sanktionsverfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge eingeleitet.

