Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat sich enttäuscht über das Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit US-Präsident Trump gezeigt. Die angedrohten amerikanischen Strafzölle auf Stahl und Aluminium blieben eine große Belastungsprobe für das transatlantische Verhältnis, sagte BDI-Präsident Kempf. Er hätte sich hier substanzielle Fortschritte gewünscht.

Die vorläufige Befreiung der Europäer von den Zöllen endet am Dienstag. Die EU will erreichen, dauerhaft davon ausgenommen zu werden. Der Grünen-Europapolitiker Bütikofer mahnte in diesem Zusammenhang mehr Geschlossenheit Europas gegenüber den Vereinigten Staaten an. Statt eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, verhandelten Berlin, Paris und Brüssel hinter den Kulissen und mit jeweils eigenen Interessen mit Washington, sagte Bütikofer im Deutschlandfunk (Audio-Link).

Diese Nachricht wurde am 28.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.